Ayvalık’ta 72 yaşındaki kadın denizde hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi’nde bulunan Kuşkent Sitesi’nde 2 aydan bu yana kız kardeşinde misafir olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi Ayşe Yıldız Atilla (72), serinlemek için sitenin sahilindeki plaja gitti. Plajın kenarındaki sığ suda denize giren Atilla’nın bir süre sonra suyun içinde hareketsiz halde olduğunu fark eden site sakinleri hemen 112 Acil Yardım hattını aradı. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi site sakinlerinden emekli 3 doktor yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini duyan yakınları sinir krizi geçirince hastanede müşahede altına alındı.

Yaşlı kadının yaklaşık bir ay önce sitede kalp krizi atlattığı öğrenildi. Atilla’nın denizde geçirdiği ikinci bir kalp krizinin ardından hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.