Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 10:09

Ayvalık’ta 72 yaşındaki kadın denizde hayatını kaybetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde serinlemek için denize giren 72 yaşındaki kadın, denizde öldü.

Ayvalık’ta 72 yaşındaki kadın denizde hayatını kaybetti

15 Temmuz 2018 10:09


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi’nde bulunan Kuşkent Sitesi’nde 2 aydan bu yana kız kardeşinde misafir olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi Ayşe Yıldız Atilla (72), serinlemek için sitenin sahilindeki plaja gitti. Plajın kenarındaki sığ suda denize giren Atilla’nın bir süre sonra suyun içinde hareketsiz halde olduğunu fark eden site sakinleri hemen 112 Acil Yardım hattını aradı. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi site sakinlerinden emekli 3 doktor yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini duyan yakınları sinir krizi geçirince hastanede müşahede altına alındı.


Yaşlı kadının yaklaşık bir ay önce sitede kalp krizi atlattığı öğrenildi. Atilla’nın denizde geçirdiği ikinci bir kalp krizinin ardından hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç