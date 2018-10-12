Ayvalık'ta 7'den 70'e Bilim Gelecek Bizim Bilim Şenliği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7'den 70'e Bilim Gelecek Bizim 4007 TUBİTAK Bilim Şenlikleri başladı.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2 günlük bilim şenliklerin açılış programı, okulun konferans salonunda gerçekleşen açılış programıyla başladı.

Açılışta; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ercan Ünlü, İlçe Müftüsü Emre Önal, İlçe Mal Müdürü Mustafa Çınar, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, projede görevli öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü ve Cunda MTAL Müdür Yardımcısı Canan Ulusoy, 7'den 70'e Bilim Gelecek Bizim TUBİTAK 4007Bilim Şenlikleri'nin hazırlanma döneminin yaklaşık 1 yıl sürdüğünü belirtti.

Şenliğin amacının bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması olduğunu kaydeden Ulusoy, “Bizde şenliğimizin bu amaca ulaşabilmesi için tüm katılımcı misafirlerimizin bilime karşı pozitif açılarının bir nebze de olsa gelişimine katkıda bulunabilmek adına, 30 öğretmen ve yaklaşık 60 öğrencimizle bir yıla yakın bir süredir çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Uzaklardan da gelen konuklarımız arasındaki saygıdeğer akademisyenlerimizin verecekleri seminer ve eğitimlerle TUBİTAK'ın koyduğu bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Açılış töreninde konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise, uzun bir zaman diliminde hazırlanan 7'den 70'e Bilim Gelecek Bizim 4007 TUBİTAK Bilim Şenlikleri'nin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizim burada ki öğretmen arkadaşlarımız, ‘Çocuklarımıza nasıl bilim sofrasını kurabiliriz?' fikri akıllarına geldiklerinde kendilerinde böyle bir çalışma yapma düşüncesi hasıl oldu. Biz yöneticilerden de sadece bu fikri desteklememizi istediler. Böylesi bir fikri desteklemeyecek yönetici de olamazdı zaten. Bizim yaptığımız kısmı sadece budur. Daha sonra Ocak ayı itibariyle başlayan bu yolculuk, diğer öğretmen arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin, okul idarecilerimizin ve bugün burada aramızda olan üniversitelerimizin değerli hocalarının, TUBİTAK yetkililerinin, Sayın Kaymakamımızın katkılarıyla 6 aylık bir süreçte, fikrin hazırlanması, bu hazırlanma sürecinde gereken malzemelerin temini ve hatta şenliğin isminin ‘7'den 70'e Bilim Gelecek Bizim' adının ortaya çıkmasında idarecilerimizin katkıları büyük oldu. Bu şenliğin hayata geçirilmesi sırasında ince ince bir halı gibi dokunarak, ortaya sağlıklı bir bilim sofrasının kurulması adına faydalı olacak, doğal olacak ve sonucunda sağlıklı bir akışın gerçekleşmesi için, bir anne-babanın çocuğuna sunacağı hassasiyetle hazırlanmış bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ben bu çalışmalar sırasında eğitimin içerisinde paydaş olan, kendini paydaş hisseden, ‘Bende bu camianın üyesiyim. Kıyısından köşesinden bende bu güzel ailenin bir parçasıyım' diyen herkesin bu çalışmada çok ciddi emekleri var. Onlardan bir tanesi bile olmasaydı, bu çalışma ortaya çıkmazdı.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel 34 atölye protokol tarafından ziyaret edilerek, rehber öğretmenlerden brifing alındı.

223 atölye çalışması ile süren bilim şenliğinde; Prof. Dr. Canan Nakipoğlu, ‘Bilimsel Okur Yazarlık ve Bilimin Doğası', Prof. Dr. Erhan Eroğlu ‘İletişim Becerileri', Dr. Ercan Selçuk Ünlü ‘Geleceğin Bilim Anlayışı', Uzman Sina Cem Gören ‘Hafıza Teknikleri', Dr. Mehmet Onur Koçak ‘Sağlık Okur Yazarlığı' ve Diyetisyen Nurdan Karaismailoğlu da ‘Sağlığın Geliştirilmesi ve Korunması' konularında 9 ayrı konferans da gerçekleştirildi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve ilçedeki tüm okulların katılımının sağlanıldığı 7'den 70'e Bilim Gelecek Bizim 4007 TUBİTAK Bilim Şenliklerine; Tematik Bilim Atölyeleri, Bilim gösteri ve şovları, Bilim sohbetlerinin yanı sıra zeka oyunları damgasını vurdu.