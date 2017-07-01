Ayvalık’ta 91. Kabotaj Bayramı coşkusu

yıldönümünü coşkuyla kutlandı.

Saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde toplanan olan protokol ve vatandaşlar, Liman Başkanı Asım Özalp’in öncülüğünde anıta çelenk sunumuyla başlayan tören; Atatürk ve Deniz Şehitleri anısına saygı duruşu ile devam etti.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Toker, daire amirleri ve vatandaşların katıldığı tören; Ayvalık Liman Başkanı Özalp’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasın ardından saat 10.00’da yolcu motoru iskelesinde hazır bekletilen Sahil Güvenlik botuyla hazırlanan çelenk şehit denizcilerin ruhuna izafeten ilçe protokolü tarafından denize bırakıldı.

Ayvalık’taki 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramın etkinliklerinde her yıl olduğu gibi 100 metre Serbest Yıldızlar, 100 metre Serbest Gençler, 100 metre Serbest Büyükler yarışlarının yanı sıra günün en renkli ve heyecanlı yarışı yağlı direkten bayrak alma yarışları izleyenlere heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşattı.

Yarışmalarda; 100 Metre Serbest Büyük Erkekler kategorisinde; Çetin Akkoç birinci, Utku Atılgan ikinci ve Aşkın Bumüçüncü oldu. 100 Metre Genç Erkekler Serbest yarışında ise; Doruk Kızılkaya birinci olurken, ikinciliği Ahmet Can Soylar, üçüncülüğü Mehmet Yurtgül kazandı. Genç Kızlar dalında yarışmalara tek başına katılan Selinay Göktaş da birinci oldu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramlarının adeta simgesi olan yağlı direk yarışmasını da bu yıl ilk kez yarışmalara katılan Muratcan Tural kazandı.

Önceki gün yapılan Yelken Yarışmalarının erkekler etabında; Deniz Elmacı birinci olurken, Bora Eker ikinci, Aslan Kaldırımcı üçüncülüğü elde etti.

Yelken yarışmalarının Kızlar etabında ise; Irmak Elmacı birinci, Kardelen Kaldırımcı ikinci, Yağmur Aksu üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren yarışmacıların hediyeleri; Kaymakam Nazlı’nın öncülüğündeki protokol üyeleri tarafından verildi.

Düzenlenen ödül töreninde; Ayvalık’ta 1970’li yıllarda Türkiye birincilikleri olan yüzücüler Apiko Necdet, Mehmet Çiçek ve Çetin İçten de Liman Başkanı Asım Özalp tarafından onur ödülü madalyasıyla ödüllendirildiler.