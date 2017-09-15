Ayvalık’ta 95. Kurtuluş coşkusu

yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ayvalık’ta Cumhuriyet alanında gerçekleşen kutlama etkinliğinde; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülü, Garnizon Komutanı Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Cumhuriyet Savcısı Cihan Toprak, daire amirleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ve vatandaşların Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla süren törende öğrenciler de günün anlam ve önemine ait şiirleri seslendirdi.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İzmir’in işgalinin ardından Ayvalık’ın da işgal edildiğini bunun da Osmanlı devletinin batmış ve bitmiş bir halde olmasından kaynaklandığını hatırlattı.

Kurtuluş Savaşı sırasından Anadolu’daki etnik kökeni ne olursa olsun herkesin Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasında durduğunu vurgulayan Başkan Gençer, “30 Ağustos 1922 tarihine gelindiğinde Mustafa Kemal, Büyük Taarruz’u başlattı. Önce 9 Eylül’de İzmir ve sonrasında da 15 Eylül’de Ayvalık düşman işgalinden kurtuldu. İşte bugün bu önemli günü idrak ediyoruz.” Dedi.

Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’nin çok büyük bir başarı elde ettiğine dikkat çeken Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Lozan’da Türkiye yeni sınırlarını çizerek, dünyaya tam bağımsızlığını ilan etmiş oldu. Bunun ardından Atatürk Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Niye Laik Cumhuriyeti kurdu biliyor musunuz? Çünkü tarihi ve geçmişi çok iyi bilen Atatürk, ileride ortaya çıkabilecek mezhep kavgaları, dini cemaat ve tarikatların Türkiye’yi bölmemesini amaçladı. Yetmedi; eğitim seferberliği başlattı. Bu yaptıkları sadece ve sadece ülkemiz için değildi. Atatürk aslında, bütün dünyaya umut oldu. Emperyalist ülkelerin bütün dünyadaki baskısını, esir aldıkları ülkelerin bağımsızlıklarına bir meşale ve ışık oldu” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’daki demiryollarının yabancı ülkelere ait olduğunu hatırlatan Başkan Gençer, “Atatürk, o demiryollarını yabancılardan satın aldı. Uçak fabrikası kurdu. Uçak ihraç ettik Belçika’ya bile. Denizaltı fabrikası kurdu. Tüm bunları sadece 10 yıl içinde yaptı. Bankalar kurdu. Yollar yaptı. Basma fabrikaları kurdu. Dışarıdan ithal ettiğimiz her şeyi ülkemizde üretmeye başladı. Bir yandan kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı’nın borçlarını ödedi, bir yandan da bu devrimleri yaptı. Gençler bunları öğrenmelidir. Bugün ne kadar da bu bilgiler müfredat kitaplarından azaltılmış olsa bile biz bunları bağıra bağıra tekrarlayacağız” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Gençer, daha sonra Atatürk ile ilgili yazdığı şiiri nedeniyle öğrenci Sudenaz Yıkılmazdağ adlı öğrenciye şiirini okuttu.

Başkan Gençer’in konuşmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteriminin gerçekleşti ve tören Ayvalık Belediye Bandosu’nun eşliğinde yapılan araç korteji geçişiyle sona erdi.