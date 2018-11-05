Ayvalık'ta ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; ahşap ve virane evde çıkan yangın çevre sakinlerine korkulu dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre; saat 23.30 sıralarında, ilçe merkezinde bulunan Barbaros Caddesi üzerindeki, Merkez Polis Karakolu sokağı karşısında bulunan bir ahşap binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ahşap binada hızla büyüyen yangın, kısa sürede binayı kapladı. Yangında, binanın alt katında bulunan bir yufkacı ve balıkçı dükkânları da zarar gördü.

Yanan ahşap evin bitişiğinde çok sayıda binanın olması nedeniyle çevreye sıçrama ihtimali bulunan alevler paniğe neden oldu. Havanın rüzgarsız olmasıyla nedeniyle kolayca kontrol altına alınan yangında olası bir faciadan dönüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 arasöz ve bir su pompası aracıyla müdahale edilen yangın yarım saatlik bir müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına alındı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerinin can güvenliğini sağlamaya çalıştığı yangın mahallinde olası bir yaralanma yada dumandan etkilenmeye karşı bir 112 Acil Yardım Ambulansı da hazır bekletildi.

Yangın nedeniyle mahalle sakinlerinin oldukça endişeli anlar yaşadıkları gözlenirken, alevler nedeniyle binanın yan taraflarında bulunan bir süpermarket ile ikametlerde de ufak tefek hasarların olduğu bildirilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.