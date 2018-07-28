Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 15:26

Ayvalık’ta AİMA’nın 5. Müzik Festivali heyecanı

Türkiye’de klasik müziğin gelişimi için çalışan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından düzenlen Ayvalık AIMA Müzik Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Taksiyarhis Anıt Müzesi’nde Alexander Rudin yönetimindeki AIMA Festival Orkestrası’nın verdiği konserle başladı.

Ayvalık’ta AİMA’nın 5. Müzik Festivali heyecanı

28 Temmuz 2018 15:26


Festivalin ilk konserinde; eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, işhanımı Zeynep Ceritoğlu ve yüzlerce seçkin davetli hazır bulundu. Taksiyarhis Anıt Müzesi’ne sığmayan kalabalık davetliler, anıt müzenin bahçesinde kurulan sinevizyon ekranından da konseri izleme olanağı buldu. Plaket töreninin ardından başlayan festival açılışı konserinde; festival orkestrası eşliğinde solistler; Damla Akan (flüt), öncü Uçar (flüt) Ilgün Ülkü (keman) Johann Sebastian Bach’ın Brandenburg Koçertosunu; Joseph Haydn’ın Keman ve Viyolonsel için Duo, Re Majör eserinin de Sofiya Rudin (keman), Alexander Rudin (Viyolonsel) ile klasik müzikseverlere dinlettiler.


Konserde; festival orkestrası eşliğinde; solistler Pelin Halkacı Akın, Fahrettin Arda, Johann Sebastian Bach ‘ın ‘İki keman için konçerto BWV 1043, re majör eserini seslendirdiler.


10 dakikalık aranın ardından festivalin açılış konseri; Pelin Halkacı Akın ile Marco Misciagna tarafından seslendirilen Johann Sebastian Bach ve Evelyn L. Brannon’un eserlerini seslendirmeleriyle sona erdi.


Festivalin kapanış konserinde Alexander Rudin yönetimindeki AIMA Festival Orkestrası Taksiyarhis Anıt Müzesi’nde bir kez daha müzikseverlerle buluşacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç