Festivalin ilk konserinde; eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, işhanımı Zeynep Ceritoğlu ve yüzlerce seçkin davetli hazır bulundu. Taksiyarhis Anıt Müzesi’ne sığmayan kalabalık davetliler, anıt müzenin bahçesinde kurulan sinevizyon ekranından da konseri izleme olanağı buldu. Plaket töreninin ardından başlayan festival açılışı konserinde; festival orkestrası eşliğinde solistler; Damla Akan (flüt), öncü Uçar (flüt) Ilgün Ülkü (keman) Johann Sebastian Bach’ın Brandenburg Koçertosunu; Joseph Haydn’ın Keman ve Viyolonsel için Duo, Re Majör eserinin de Sofiya Rudin (keman), Alexander Rudin (Viyolonsel) ile klasik müzikseverlere dinlettiler.

Konserde; festival orkestrası eşliğinde; solistler Pelin Halkacı Akın, Fahrettin Arda, Johann Sebastian Bach ‘ın ‘İki keman için konçerto BWV 1043, re majör eserini seslendirdiler.

10 dakikalık aranın ardından festivalin açılış konseri; Pelin Halkacı Akın ile Marco Misciagna tarafından seslendirilen Johann Sebastian Bach ve Evelyn L. Brannon’un eserlerini seslendirmeleriyle sona erdi.

Festivalin kapanış konserinde Alexander Rudin yönetimindeki AIMA Festival Orkestrası Taksiyarhis Anıt Müzesi’nde bir kez daha müzikseverlerle buluşacak.