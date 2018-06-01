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01 Haziran 2018 09:13

Ayvalık’ta AK Partililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan için uzun banka kuyruğu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; AK Parti’liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak üzere bağış yaptı.

Ayvalık’ta AK Partililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan için uzun banka kuyruğu

01 Haziran 2018 09:13


AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay’ın öncülüğünde, ilçe yöneticileri, kadın ve genlik kolları başkan ve yöneticilerinin yanı sıra kalabalık bir partili grubu Ziraat Bankası Şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturup, gişelerden Erdoğan’ın seçim kampanyasına para yatırarak destek oldu.


AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki teşkilat üyeleriyle 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destekte bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.


Başkan Kıtay yaptığı açıklamada, "Burada önemli olan miktar değil, gönül birlikteliğiydi. Sadece Ayvalık’ta değil tüm ilçelerde bu kampanya başladı. Geçtiğimiz hafta Ankara merkezde de bir bağışta bulunmuştuk. 24 Haziran’da hep birlikte inşallah zafere ulaşacağız ve bu coşkuyu tüm Türkiye’de ve Ayvalık’ımız da yaşamak istiyoruz." dedi.


Banka şubesi önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Hasan Kıtay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağışta bulunan vatandaşlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.




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