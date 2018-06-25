Ayvalık’ta AK Partililerin zafer coşkusu

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay’ın öncülüğünde, ilçe teşkilatı yöneticileri ve yüzlerce partilinin davul ve zurnalarla ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda seçim galibiyetini davul ve zurnalarla kutlaması renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Havai fişeklerin gökyüzünü aydınlattığı coşkulu gecede muhabirimize açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, Türkiye’nin Başkanlık Sistemi ile yepyeni bir döneme girdiğini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız ve partimizin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2023 ve 2071 hedeflerimize hızla ilerleyecek ve ülkemizi dünyanın süper güçlerinden biri haline getireceğiz” diye konuştu.