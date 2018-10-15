Ayvalık'ta amatör spor haftası coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri, düzenlenen gençlik yürüyüşü ile başladı.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Öğretmenevi önünden ilçe merkezine kadar süren yürüyüşle başladı.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdür Vekili Ahmet Suakar'nın bizzat öncülük ettiği yürüyüş ve etkinliğe; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Edremit Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, ilçedeki spor kulüplerinin genç sporcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 200 sporcu ve katılımcıdan oluşan kortejin, Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasının ardından etkinlik; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan seslendirilmesiyle devam etti.

Törende konuşan Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Edremit Körfezi Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, federasyon olarak Körfez genelindeki ilçelerde spor müdürlükleri ve kulüplerle tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

Bu yıl 6.sının düzenlenen Amatör Spor etkinlikleriyle amatör spor dallarına yönelik farkındalığı oluşturabilmeyi hedeflediklerini ifade eden Erhanoğlu, “Bu organizasyonla amacımız, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sporun birçok dalıyla buluşturabilmektir. Sporun toplumlardaki birleştirici gücünü hep birlikte görüyoruz. Bu kapsamda, Balıkesir genelinde de amatör spor çalışmaları her geçen gün daha da artan bir ivmeyle yükselmektedir. Balıkesir bir spor kentidir. 2 yıldan bu yana, Sayın valimiz Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde hayata geçirilen "Spor'da Yetenek 10'la Gelecek Projesi" tüm hızıyla devam etmektedir. Bu projeye yetenekli sporcularımız da katılmaktadır. Ayvalık, amatör sporda Balıkesir'in incisidir. Ayvalık'ta toplam 25 amatör spor kulübü bulunmaktadır. Futbol, basketbol, voleybol, satranç, atletizm, judo, tekvando, plates, kick boks, step aerobik, yelken ve artistik jimnastik gibi branşlarda bu faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu sayede Ayvalık, Balıkesir genelinde kötü alışkanlıklardan kaynaklanan suçlar kategorisinde en alt seviyededir.” dedi.

Etkinlikte konuşan Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdür Vekili Ahmet Suakar ise, her yıl geleneksel olarak Amatör Spor Kulüpler Federasyonu ile birlikte düzenledikleri Spor Haftası etkinliklerinin Ayvalık'ta 8- 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiğini hatırlattı.

“Spor ile bir çok zorluğun üstesinden gelebiliriz”

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde, gençlerin ve her yaştaki insanların spora kazandırılması ile özellikle çocukların spora başlamasını sağlamanın en önemli hedefleri olduğunu kaydeden Ahmet Suakar, “Ayrıca gençlerimizin de zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç olan sporun, bu hafta ki etkinlikler süresince sevdirilmesi planlanmıştır. Sporun birleştirici gücü hepimiz tarafından malumdur. İlçemizde de spor ile birçok zorluğun üstesinden gelebilir, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını, zararlı alışkanlıklardan arındırılmasını sağlayabiliriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik, spor gösterimleriyle sona erdi.