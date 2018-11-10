Ayvalık'ta Atatürk büyük bir hüzünle anıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 80. yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı.

Ayvalık'ta ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başlayan anma programında; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, daire amirleri, gaziler, şehit yakınları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Vatandaşların Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutarak, Atatürk'e olan bağlılığını ifade etmesinin ardından; sırasıyla Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediye Başkanlığı'nın çelenklerinin sunumu ile devam eden tören, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla sona erdi.

Ayvalık'ta Atatürk'ü anma etkinliklerinin ikinci etabı ise Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşti.

Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde protokol üyelerinin tamamının katıldığı, okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Geride bıraktığımız yüzyılın en meşakkatli yıllarında birçok memleketin kendi tarih mücadelesi için bir lider ortaya çıkardığını ve kurtuluşun izini onun rehberliğinde sürdüğünü biliyoruz. Ancak bu liderlerden pek azı, milletini umut edilen zaferlere ulaştırabilmişti ki ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bu liderlerden biriydi. ‘Türk Milleti bir 10 Kasım günü bir önderi, bir askeri, bir devlet adamını, bir başöğretmeni kaybetti' diyoruz. Böyle bir günde belki biraz da bir bedenle, bir cismani varlıkla kaybolmayacak olan şeylerden söz etmek gerek. Bir kavrama dönüştürülen Atatürk'ten değil, milletimizin gönlüne yerleşmiş Atatürk'ten. İdeolojik bir vesayete dönüştürülen Atatürk'ten değil, bitmiş kabul edilen bir milletten topladığı kuvvetle yeni Türkiye'yi inşa eden istiklâl sembolü Mustafa Kemal Atatürk'ten. Bunlardan söz etmek gerek çünkü bütün bu yadigarlar ne ölür, ne kaybolurlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk harflere sıkışmış soyut bir fikir değil, bizatihi 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyettir. Miras budur. O halde sahip çıkılacak olan da budur” ifadelerini kullandı.

Müdür Bahadır'ın konuşmasının ardından; Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Koyuncu ve Belediye Başkanı Gençer tarafından takdim edildi. Etkinlik; Cunda MTAL öğrencilerinin şiir, gösteriler ve konuşmalarının ardından Atatürk oratoryosu ile sona erdi.

Etkinliğe, okulun öğrencileri tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk temalı sergi ise adeta damgasını vurdu.