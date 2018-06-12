Ayvalık’ta ATO başarılı firmaları onurlandırdı

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve Meclis Başkanı Mehmet Sıray’ın öncülüğünde gerçekleşen törende; sigorta sektöründe Sabri Aydoğan, zeytin ve zeytinyağı sektöründe ise; Nuriye Hatice Yeşilkaya, Hakan Gülören ve Çetin Kaya Kürlek ile Mustafa Kürlek’e ATO tarafından hazırlanan ödülleri verildi.

Geçtiğimiz ay; erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı ürünü ile Amerika’da dünya ikinciliği, Türkiye’den altın, Tokyo’da yapılan yarışmada da gümüş madalya almayı başaran zeytincilik firmasının sahipleri Çetin Kaya Kürlek ve Mustafa Kürlek’e plaketlerini ise ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın takdim etti.

Törende konuşan ATO Başkanı Büyükçıvgın Ayvalık’ın ekonomik değerlerini tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyurmayı başaran üyelerin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, ATO bünyesindeki başarılı firmaları onurlandırmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.