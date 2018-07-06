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06 Temmuz 2018 11:24

Ayvalık’ta ATO turizm için vizyon projeleri hayata geçirecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Ticaret Odası tarafından yürütülen ilçe turizminin sorunlarının çözümlenmesi ve belirlenecek vizyon projelerin hayata geçirilmesine ait çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ayvalık’ta ATO turizm için vizyon projeleri hayata geçirecek

06 Temmuz 2018 11:24


Geçtiğimiz haftalarda Ayvalık’ın turizm alanında yaşadığı sorunları masaya yatıran ATO üyeleri bu hafta ise ilçenin turizminin daha da popüler hale gelmesi için toplandı.


ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve ATO Meclis Başkanı Mehmet Sıray’ın öncülüğünde Ticaret Odası Salonu’nda gerçekleşen toplantı; ATO’nun Turizm Komisyonu Başkanı Levent Billurcu ve ATO Genel Sekreteri Ahmet Baç koordinasyonunda yapıldı.


Ayvalıklı turizmcilerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık turizminin gelişmesi ve turizmcilerin sezondan kârlı bir şekilde çıkabilmesi adına daha önce Ayalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in de hazır bulunduğu aynı içerikli toplantılarda dile getirilen sorunları ve çözüm önerilerinin yavaş yavaş hayata geçirilmeye başlandığını bu toplantı da vizyonel projeleri belirleyip, hayata geçirmeyi amaçladıklarını kaydetti.


ATO’nun turizmci üyelerin görüşlerini açıklayarak, ortaya çıkan fikirler kayıt altına alındığı toplantıda; Turizm oluşacak sorunların çözümü için bir turizm komitesi kurulmasına bunun yanı sıra da; Ayvalık merkez, Cunda Adası ve Sarımsaklı’dan ikişer ATO üyesi turizm işletmecisinden oluşacak 6 kişilik vizyon projelerin hayata geçirilebilmesini sağlayacak bir başka komitenin daha kurulmasına karar verildi.


Kurulacak komitelerin; ilçe turizmini kış aylarında hareketlendirebilmek adına Türkiye genelindeki spor federasyonlarıyla ortaklaşa düzenlenecek ve Ayvalık’ta organize edilecek şampiyonaların koordinasyonları, Ayvalık’ın tanıtımının yanı sıra ilçeye en uzun süreli müşteri kitlesinin nasıl kazandırılacağına ilişkin çalışmaların hayata geçirmeye çalışacakları öğrenildi.




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