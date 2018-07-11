Bildirge ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Ayvalık Ticaret Odası Turizm Meslek Komitesinin iki aşamalı olarak gerçekleştirdiği turizm toplantılarımızın amacı; Ayvalık Turizmine yön verecek vizyon projeler hazırlanmasına öncülük etmektir. Herhangi bir kuruluşu ya da kişiyi hedef alan söylemler geliştirmek yerine, ilgili mercilere sorunların çözümü konusunda yardımcı olmak, zaman zaman yerinde hatırlatmalar yaparak süreci hızlandırmak, ilgililerle gerektiğinde birebir görüşmeler yaparak, üyelerimize gerekli desteği vermektir” dedi.

Bu bakış açısıyla gerçekleştirdikleri ikinci ve ‘vizyon’ temalı toplantılarda ortaya 23 görüşün ön plana çıktığını açıklayan Başkan Büyükçıvgın, “Bunlardan biri; turizm sezonu dışında ve kış aylarında turizm hareketi oluşturmak için, federasyonlarla görüşerek en az üç spor aktivitesinin Ayvalık’ta yapılması konusunda girişimlerde bulunulmasıdır. Mesela Plaj Voleybolu, dalış sporları, sörf, kürek ve kite surf sporlarının kı ş sezonunda ilçemize ekonomik canlılık getirebileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründeki vasıflı ya da vasıfsız personel bulma sorununa yardımcı olabilmek için, iş ve işçi havuzu oluşturulmasının yanı sıra Ayvalık’ın kongre fuar merkezi oluşturabilmek için ciddi çalışmalar yapılmalı ve bunun için bir merkez oluşturulmalı ve ulusal basının da ilgisinin Ayvalık’a çekilmesi sağlanması gerektiğine işaret eden Mustafa Büyükçıvgın, “Turizm sezonu dışında kalan aylarda festivaller yapılabilir. Mesela Motosiklet Festivali bunlara en iyi örneklerden biridir. Bunun dışında ilçe turizminin yaz mevsimi dışında özellikle sonbahar aylarında da turizme hizmet verebilmesi için ‘Ayvalık Ekim’de daha da güzel olur’ sloganlarıyla reklamlar yapılmalıdır. Bunların yanı sıra da tur operatörlerine kışlık ürün sunulabilir. Futbol takımlarının kamp yapabileceği bölgeler oluşturulabilirse özellikle kış sezonunda tur operatörlerine yeni bir ürün sunmuş olunabilir” dedi.

Bölgeleri farklı değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Örneğin: Sarımsaklı bölgemiz için yetmiş yaş üstü turizm uygun olabilir. Bu amaçla tam teşekküllü bir hastane yapılmasını teşvik ediyoruz. Cunda için yoga, kite turizmi geliştirilebilir. Yine Cunda bölgesi için geniş kapsamlı düğünlere talep var. Bu eksik giderilebilir. Down sendromlu çocuklar için kamp alanı, çiftlikler yapılarak, engelli turizmi geliştirilebilir. Bunların dışında Ayvalık’ın turizmde markalaşması adına profesyonel uluslararası bir şirketten destek alınması gerektiğine inanıyoruz. İlkbahar ve sonbaharda rock festivalleri yapılabilir, yılbaşı için çok özel programlar düzenlenmelidir. Bunlara el olarak tracking ve bisiklet parkurları oluşturulmalıdır. Zeytinyağlı yemekler ve gurme turizmi daha fazla ön plana çıkarılmalıdır” diye konuştu.

Ayvalık’ın, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMİTT) katılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükçıvgın, şöyle devam etti;

“Bu amaçla yerel yönetimden ve AYTUGEB’den daha fazla destek bekliyoruz. Turlardan bağımsız hareket eden müşteri tipini artıracak tedbirler alınmalıdır. Sosyal medya üzerinden pazarlamayı daha aktif kullanmalıyız. Ayvalık için aplikasyon yapılması gerekli, örneğin: Mayıs ayında herhangi bir otele gelip 7 gün kalana 1 gün ücretsiz hizmet vermek gibi. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ‘Ayvalık nasıl bir görüntüye sahip olmalıdır, kimlere hitap etmelidir ve bu yolda neler yapılmalıdır?’ bu konularda çalışılmalıdır. Ayvalık için bir hayal kuralım ve hayale giden yolda çalışalım. Elimizdeki mevcut imkanları göz önünde bulundurarak ve kısa vadede gerçekçi olarak işimizi nasıl geliştirebiliriz ? sorusuna cevap bulmalıyız. Tek gelen ya da herhangi bir tura bağlı olmadan gelen konuklarımız için yeterince aydınlatıcı tabelalar konulsun. Mevcut imkânlarımızı daha kurumsal bir yapı içinde sunalım, eski fabrikalar temizlenip gelen konuklar gezdirilsin veya tarihi binaların en azından dış görünümleri daha cazip hale gelecek restorasyonlar yapılması için ilgili kurumlar nezdinde çalışılsın. Binaların önlerine tarihçelerini anlatan tabelalar konulsun. Ayvalık’ın etkinlik takvimi hazırlansın ve geniş platformlarda bu takvim duyurulsun. Küçükköy’de bulunan 6 adet yel değirmeninin restore edilmesine olanak sağlayacak bir vizyon proje Ayvalık Ticaret Odası tarafından oluşturulsun. Yüksekokulla çalışarak öğrencilerin ağırlıkta olduğu yerel rehberler oluşturalım. Ayvalık turizminin vizyonunu şekillendirecek ticaret odasına kayıtlı paydaşlarımızdan oluşacak bir komite kurulsun, bu komite Ayvalık Ticaret Odası Turizm Meslek Komitesiyle birlikte çalışsın, belirlenecek tarihlerde toplanılsın, çalıştaylar yapılsın, Ayvalık turizm vizyonu oluşturulsun. Vizyon komitesine Ayvalık, Cunda ve Sarımsaklı bölgelerimizde bulunan turizm işletmeci ve yöneticilerinden 2’şer veya 3’er temsilci seçilerek, çalışmalar Ayvalık Ticaret Odası Turizm Meslek Komitesi öncülüğünde vakit kaybetmeden başlatılsın.”