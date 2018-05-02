Ayvalık’ta ATO yeni yönetimiyle göreve başladı

Yeni yönetim; ATO’nun yeni Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın öncülüğünde Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu’nunda bir basın toplantısı yaptı.

ATO’nun ilk basın toplantısında konuşan çiçeği burnunda yeni Başkan Mustafa Büyükçıvgın, yapılan seçimlerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Yapılan seçimlerin; kanunda belirtildiği şekilde önce 9 meslek grubunda yapıldığını, bu meslek gruplarından seçilen 21 kişinin Ayvalık Ticaret Odası Meclisi’ni oluşturduğunu anlatan Mustafa Büyükçıvgın, “Daha sonra bu meclisin içinden yönetim kurulumuz seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ali Pehlivan, Ali Uçar, Mehmet Babayiğit, İbrahim Ulaş, Ahmet Ürgüplü ve Osman Özdoğan seçildiler. Meclis üyelerimizin çoğunluğu da şahsımı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirdi” dedi.

26 Nisan 2018 tarihinde resmi olarak görevimize başladıklarını kaydeden Başkan Büyükçıvgın, “İlk Yönetim Kurulu toplantımızı da aynı gün içerisinde gerçekleştirdik. Yönetim kurulu üyelerimizin görev dağılımını belirlemek için, bir seçim yaptık. Bu seçimin sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Mehmet Babayiğit ve Osman Özdoğan, Sayman üyeliğe ise İbrahim Ulaş seçildiler. Şunu önemle belirtmek isterim ki; yönetim kurulu içerisinde görev alan tüm üyelerimizin yetki ve sorumlulukları; dengeli, paylaşımcı ve eşittir. Görev dağılımından sonraki yönetim kurulu toplantımızı ise 27 Nisan 2018 Cuma günü gerçekleştirdik. Odamızın tüm üyelerine bu başlangıcın hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.