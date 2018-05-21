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21 Mayıs 2018 10:12

Ayvalık’ta ATO’dan şampiyon sporcuya anlamlı ödül

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ticaret Odası (ATO) yönetimi tarafından Avrupa Amatör Satranç Şampiyonası’nda averajla Avrupa ikincisi olan Ayvalıklı sporcu Orkun Efe Alumert’e plaket verildi.

Ayvalık’ta ATO’dan şampiyon sporcuya anlamlı ödül

21 Mayıs 2018 10:12


19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası nedeniyle, Türkiye’nin satrançta Avrupa’da sesi olan genç sporcuya plaketi; Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen mini bir törenle verildi.


ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın öncülüğünde, ATO Meclis Başkan Vekili Suat Akın ve ATO yöneticileri; Osman Özdoğan , İbahim Ulaş, Metin Akkuş hazır bulunduğu mini törende; başarılı satranç sporcusu Orkun Efe Alumert’in babası Okan Alumert’de oğlunu yalnız bırakmadı.


Törende ortak açıklama yapan ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ile ATO Meclis Başkan Vekili Suat Akın, amaçlarının 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli bir günde, başarılı gençleri motive etmek olduğunu vurgulayarak, genç sporculara yönelik bu tür destekleri ellerinden geldiğince vereceklerinin mesajını verdiler.


Mini tören, birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.




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