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09 Haziran 2018 21:44

Ayvalık’ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden gönül sofrası

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 20 ilçede gerçekleştirilen iftar organizasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Ayvalık’ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden gönül sofrası

09 Haziran 2018 21:44


Ayvalık kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilen iftar organizasyonuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, AK Parti Balıkesir eski Milletvekili İsmail Özgün, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Cemil Aydoğan, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, Daire Başkanları ve vatandaşlar katıldı.


Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar organizasyonu jonglör ve sihirbaz gösterileriyle başlarken; okunan Kuran-ı kerim tilaveti ile devam etti.


Oruçların açılmasının ardından Ayvalıklılara hitap eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu; "Ramazan ayı bereket ayı, Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak iftar sofralarımızda ilçe sakinlerimiz ile bir araya gelerek soframızı paylaşıyoruz. Birlikte edilen dualara ‘amin’ diyor, birlikte oruçlarımızı açıyoruz. Bizler sizleri önemsiyoruz. Belediyecilik demek sadece yol - su - asfalt dökerek park bahçe yapmak demek değildir. Sosyal belediyeciliği de önemsiyoruz. Yaptığımız Ramazan etkinlikleri oldukça renkli geçiyor. 24 Haziran’dan oldukça önemli bir seçim bizleri bekliyor. Türkiye’nin gelecek yüz yılını oylayacağız. Böylesine önemli bir seçimde mutlaka oy kullanmanızı rica ediyoruz. Hepinize böylesine anlamlı iftar organizasyonuna katılımlarınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum"diye konuştu.




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