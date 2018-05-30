28 yaşında ve bekar olduğu öğrenilen ve ’Belinay 1’ adlı teknenin sahibi Volkan Çanakçı’nın cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilçe merkezindeki Saatli Camii’ne getirildi. Çanakçı’nın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ayvalık Kabristanı’nda toprağa verildi.

Talihsiz balıkçı Volkan Çanakçı’nın cenazesinde babası İsmail İsmet, annesi Nilüfer ve ağabeyi Güçlü Çanakçı, cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, güçlükle ayakta durabildi..

Cenazede, Ayvalık Belediye Başkanı Gençer ile ayaküstü sohbet eden tekne faciasında ölümden kıl payı kurtulan Mert Boysener, teknede bulunan 4 arkadaşı ile birlikte deniz patlıcanı avcılığını, borçlarını ödeyebilmek için yaptıklarını, ancak yaşanılan kaza sonrasında Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın yaptığı deniz patlıcanı avcılığının yasak olduğuna ilişkin açıklamanın kendilerini üzdüğünü ve Kaymakam Görgülüaslan’ın kendilerinden özür dilemesini beklediklerini anlatması dikkatlerden kaçmadı.

Cenaze sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Gençer, yaşanılan tekne faciasının ardından Ayvalık’a büyük bir ateş düştüğünü belirterek, "Gencecik çocuklardı. Ekmek kavgası için zor bir iş yapıyorlardı. Denizde yaşanılan bu kaza hepimizi üzdü. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Halen daha denizde aranılan iki balıkçı kardeşimiz için de umutlarımız tabii ki sürüyor. Belki bir adaya ya da Yunanistan’ın Midilli Adası’na sığınmış olabileceklerini umut ediyoruz. Şu an da bütün Ayvalık halkının içi kan ağlıyor. Son 2 aydır Ayvalık’ta bu tip olaylar maalesef yaşanıyor ve bu olaylarda genç çocuklarımızı yitiriyoruz. Çok ama çok üzülüyoruz" dedi.

Öte yandan Ayvalık’ın Altınova Mahallesi Sahil mevkii açıklarında meydana gelen tekne faciasında kayıp olan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral için arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşullarına rağmen gece gündüz devam ediyor.

Cenazeye tekne faciasında denizde 4 saat yüzdükten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar tarafından kurtarılan kazazedelerden Mert Boysener, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, belediye meclis üyeleri, Küçükköy’ün eski Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova’nın eski Belediye Başkanı Asım Sürer, siyasi parti üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, Çanakçı’nın arkadaşları ve binlerce Ayvalıklı katıldı.