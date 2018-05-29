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29 Mayıs 2018 16:09

Ayvalık’ta batan teknenin sahibinin cesedine ulaşıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde fırtına nedeniyle batan ’Belinay 1’ isimli teknedeki 5 kişiden 1’i kurtulurken, aranan 3 kişiden tekne sahibinin cesedine ulaşıldı.

Ayvalık’ta batan teknenin sahibinin cesedine ulaşıldı

29 Mayıs 2018 16:09


Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarını bugün de sürdüren Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, öğle saatlerinde tekne sahibi Volkan Çanakçı’nın cesedini ulaştı. Çanakçı’nın cansız bedeni, 28 metre derinlikteki batık teknenin 20 metre yakınında bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Çanakçı’nın cansız bedeni, Ayvalık Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, arama kurtarma çalışmalarını izleyen Çanakçı’nın yakınları gözyaşına boğuldu.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 1 uçak, 1 helikopter, 2 bot ile havadan ve denizden kayıp olan Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar’ı arama çalışmalarını sürdürüyor.




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