Ayvalık’ta batan teknenin sahibinin cesedine ulaşıldı

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarını bugün de sürdüren Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, öğle saatlerinde tekne sahibi Volkan Çanakçı’nın cesedini ulaştı. Çanakçı’nın cansız bedeni, 28 metre derinlikteki batık teknenin 20 metre yakınında bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Çanakçı’nın cansız bedeni, Ayvalık Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, arama kurtarma çalışmalarını izleyen Çanakçı’nın yakınları gözyaşına boğuldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 1 uçak, 1 helikopter, 2 bot ile havadan ve denizden kayıp olan Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar’ı arama çalışmalarını sürdürüyor.