Ayvalık’ta belediyeden engellilere özel kutlama

Özel çocuklar için hazırlanan özel törende; eğlence, gezi ve sportif faaliyetler bir arada sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda 10 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene; Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, CHP İlçe Kadınlar Kolu Başkanı Tülin Çalışıcı, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, Ayvalık Zihinsel Özürlüler Derneği, Ayvalık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği yönetim ve üyesi çocuklar ile aileleri katıldı.

Engelli bireyler konusunda duyarlılıkta öncü bir kent olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Ayvalık’ta bugün 6 tane özel çocuklarımız için okul var. Derneklerimiz var, çocuklarımız çeşitli yerlerde eğitimlerini sürdürüyor. Bu nasıl oldu Ayvalık bütünleşmeyi nasıl sağladı? Bu tabii öncü abilerimiz, benden önce çalışan belediye başkanları, daha önce belediyede çalışmış arkadaşlarımız ve sivil toplum örgütlerinin duyarlılığı, ilçede yaşayan engellilerin sorunlarını engellilerin problemlerini halletmek için duyurma açısından yıllardır yapılan çalışmalarla başarılı olmuş. Engellilerin sorunlarını çözmek için sadece Ayvalık’ta değil Türkiye’de sesini duyurmak için yapılan çalışmalar sonuç vermiş, bunun gururunu yaşıyoruz. Bugün bizim için bayram havası. Çok özel çocuklarımız var. Onlarla birlikte olduğumuzda onların temiz yürekleri hepimize çok güzel uygular yaşatıyor. Tek tek bütün çocuklarımızla iletişim kurmak istiyorum. Onların o güzel dünyası içinde olmak istiyorum.Onlarla olmaktan çok mutluyum. Hepsi çeşitli branşlarda çalışıyor. Spor yapıyorlar, folklor oynuyorlar, müzisyenler var. El emeği ile çalışanlar, galoş yapanlar var aralarında. Zeytin çekirdeğinden eşyalar yapanlar var. O kadar üretkensiniz ki helal olsun size” dedi.

Öğretmenlerinin çok emeği olduğunu belirterek özel çocuklardan alkış isteyen Başkan Gençer, başta diş sağlığı çalışmaları olmak üzere farklı proje çalışmaları olduğunu ifade etti. Ayvalık’taki bütün özel çocuklarımızla buluşmak istiyoruz. Kırsal mahallelerdeki, ilçemizin en ücra köşesindeki özel çocuklarımızı derneklerimizin çalışmalarına ya da Belediyemizin eğitim evine kavuşturmak istiyoruz. Bu çocuklar bizim özel çocuklarımız,

İlçemizin neresinde olursa olsun hangi köşesinde oturuyor olursa olsun onları taşıyarak bu eğitimleri vermeye hazırız. Özel çocuklarımız artık evlerde tek başlarına yaşamasınlar, gelsinler kardeşleriyle sosyalleşsinler, eğitim alsınlar, dünya ile tanışsınlar istiyoruz. Bu dünya hepimizin. Bu dünya üzerinde yaşayan tüm inşaların canlıların bitkilerin. ” dedi.

Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi’nde yapılan galoş üretiminden bahseden Başkan Gençer, “Galoş ihtiyacı olan herkes gelip Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi’nden satın alsınlar. Galoşlarımızı bu çocuklarımız elleriyle yapıyorlar. Sonra da kazançlarını harçlık yapıyorlar” dedi.

İlçede engelli ve dezavantajlı grupların ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının engellenmesine karşı engellilerin ve ailelerin taleplerini ileten Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrenci velisi Gül Korkmaz, engellilere ücretsiz seyahat hakkı tanınan kanunu hatırlatarak, ‘İlçemizde hizmet veren kooperatifler engellilerin ve çeşitli grupların ücretsiz seyahat etme hakkını tanımamaktadır. Sezonun açılmasıyla birlikte yoğunlaşan nüfusla ilgili alınan önlemler tarafımızca yeterli görülmemektedir. İlgili kuruluşlarca mağduriyetimizin giderilmesi adına gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz’ diyerek ulaşımdan ücretsiz yararlanma haklarının tekrar geri verilmesini istedi.

Özel Ayvalık Rehabilitasyon Merkezi korosunun söylediği şarkılara dans ederek eşlik eden katılımcılar için tekne turu ve balık tutma etkinliği düzenlendi. Kutlama programı kapsamında; 14 Mayıs Pazartesi günü saat 11:00’de Lale Adası Atatürk Koruluğu’nda Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Engeliler Haftası için etkinlik düzenlenecek. 15 Mayıs Salı günü saat: 13:00’te Birlik Ortopedik Engelliler Derneği, Altınova Mahallesi’nde dernek bahçesinde kutlama yapacak. Aynı gün saat 18:00’de Cumhuriyet Meydanı’nda, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz BOED üyesi Müjdat Kurt’un anısına ’Müjdat Kurt Sokak Basketbolu Etkinliği’ yapılacak.