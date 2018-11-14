Ayvalık'ta bir çınar daha devrildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 7 yıl önce açılan okuma-yazma kurslarına 98 yaşındayken katılarak, Türkiye'ye ‘okumanın yaşı olmaz' dedirten Hanife Nine, 105 yaşında hayata veda etti.

Ayvalık'ın sevilen simalarından ve yüzünden tebessümün hiç eksik olmadığı Hanife Nine'nin hayatını kaybetmesi ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ayvalık'ın tanınmış Anak ailesinden 3 çocuk ve 4 torun sahibi Hanife Nine'nin cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi'nden alınarak 150 Evler Mahallesi'ndeki Şehitler Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Ayvalık Kabristanı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Hanife Anak'ın ailesi, yakınları ve dostlarının yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı katıldı.