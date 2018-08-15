Ayvalık’ta bir yer daha yandı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın kırsal Bağyüzü Mahallesi yakınlarında Kozak Yaylası Madra Dağı eteklerinde de orman yangını çıktı. Yangın, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dağlık alanda ulaşımın güç olduğu bir bölgede meydana gelen yangında 2 dekar alanda örtü yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de destek veriyor.