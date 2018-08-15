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15 Ağustos 2018 16:00

Ayvalık’ta bir yer daha yandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda Pateriça koyundaki yangından sonra kırsal Bağyüzü Mahallesi’nde de çıkan orman yangını, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ayvalık’ta bir yer daha yandı

15 Ağustos 2018 16:00


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın kırsal Bağyüzü Mahallesi yakınlarında Kozak Yaylası Madra Dağı eteklerinde de orman yangını çıktı. Yangın, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dağlık alanda ulaşımın güç olduğu bir bölgede meydana gelen yangında 2 dekar alanda örtü yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de destek veriyor.




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