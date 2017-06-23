Ayvalık’ta çöp toplama da yeni dönem

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in talimatıyla ilk etapta Cunda Adası’na 10, Aliçetinkaya Mahallesi’ne 6 ve 150 Evler Mahallesi’ne 8 adet konuşlandırılan yer altı konteynerlerinin önümüzdeki haftalarda Altınova, Küçükköy ve kırsal mahallelerde monte edileceği öğrenildi.

Terör saldırıları sırasında, çöp konteynerlerine bomba tuzaklanması gibi durumlarda, yer altı çöp konteynerlerinin son derece güvenli olduğu bildirilirken, yeni konteynerlerin başta görsellik olmak üzere, hacim olarak da daha fazla çöpü barındırması açısından da oldukça kullanışlı olduğu gözlendi.

Yeni yer altı konteynerleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Necdet Güngör, yer altı konteyner sisteminin ilk etapta Ayvalık’ın 24 noktasına konuşlandırıldığını kaydetti.

Yer altı konteynerlerinin yılsonuna kadar 100 adedi aşacağını belirten Güngör, “Sırada Sarımsaklı, Altınova ve kırsal mahallelerimiz var. İnşallah Ayvalık’ımıza yakışan bu sistemi ilçe genelinde yaygınlaştıracağız” diye konuştu.