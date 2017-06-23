Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 15:19

Ayvalık’ta çöp toplama da yeni dönem

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanına konuşlandırılan yer altı çöp konteynerleri hizmete girdi.

Ayvalık’ta çöp toplama da yeni dönem

23 Haziran 2017 15:19


Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in talimatıyla ilk etapta Cunda Adası’na 10, Aliçetinkaya Mahallesi’ne 6 ve 150 Evler Mahallesi’ne 8 adet konuşlandırılan yer altı konteynerlerinin önümüzdeki haftalarda Altınova, Küçükköy ve kırsal mahallelerde monte edileceği öğrenildi.


Terör saldırıları sırasında, çöp konteynerlerine bomba tuzaklanması gibi durumlarda, yer altı çöp konteynerlerinin son derece güvenli olduğu bildirilirken, yeni konteynerlerin başta görsellik olmak üzere, hacim olarak da daha fazla çöpü barındırması açısından da oldukça kullanışlı olduğu gözlendi.


Yeni yer altı konteynerleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Necdet Güngör, yer altı konteyner sisteminin ilk etapta Ayvalık’ın 24 noktasına konuşlandırıldığını kaydetti.


Yer altı konteynerlerinin yılsonuna kadar 100 adedi aşacağını belirten Güngör, “Sırada Sarımsaklı, Altınova ve kırsal mahallelerimiz var. İnşallah Ayvalık’ımıza yakışan bu sistemi ilçe genelinde yaygınlaştıracağız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!