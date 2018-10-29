Ayvalık'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet Bayramı, Hüsnü Uğral Stadyumu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk etabında Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan makamında tebrikleri kabul etti. Kaymakam Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu ve Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in vatandaşları selamlamasıyla başlayan tören, Ayvalık Belediye Bandosu'nun işaretiyle yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Türk Milleti'nin varlığına kastedenle karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zaferle bitirmiş ve Cumhuriyet ile tarih sahnesinde yeniden vücut bulduğunu hatırlatarak, “Bu haliyle Cumhuriyet, Büyük Atatürk'ün gerçekleştirdiği en büyük devrim, milli tarihimizin kaydettiği çok büyük bir atılımdır. 29 Ekim 1923'de bu büyük millet, sadece bir rejim değişikliği yapmamış, aynı zamanda milli bir devlet de kurmuştur. Büyük Türk Milleti Kurtuluş Savaşı ile düşmandan, Cumhuriyet ile de çağ dışı kalmış kurumlara bağlılıktan kurtulmuştur. Yine bu aziz millet bu sayede tebalıktan çıkarak eşit haklara sahip vatandaşlardan oluşan çağdaş bir toplumun bireyi haline gelmiştir. Bu şekliyle vatandaşımız, devletinin yegane ve gerçek sahibi olmuştur” dedi.

Türk Milleti olarak 95 yıllık Cumhuriyetimizin başarılarına yenilerini ekleme ve O'nu daha da yüceltecek olan atılımları hep beraber hayata geçirebilmek ve ortak sorumluluğu ve yükümlülüğü beraberinde getirmekte olduğunu belirten Kaymakam Görgülüarslan,”Bizler unutmamalıyız ki; bu günlere zor günlerde ve zor şartlarda, dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini göstererek geldik. Yeter ki bizler, bizi tek yapan, bir bütün yapan yüksek değerlerimize sahip çıkalım ve bu değerleri yüceltmeye devam edelim. Öyle ki; demokrasi ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içerisinde birbirimize kenetlenelim. Birlik ve beraberlik ve dayanışmamızı arttırmaya devam edelim. Bu birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece Cumhuriyetin tüm kazanımlarına yenilerini eklemek ve büyük Ata'nın bizlere koymuş olduğu hedeflere ulaşmak çok kolay olacaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast edeceklerle ve bu milleti sırtından hançerlemek isteyenler bilmelidir ki; Türkiye Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşayacak ve bu kutsal emanet her daim bizler tarafından dimdik ayakta tutulacaktır. Öyle ki bu tarihi hüküm, Türk Milleti'nce 29 Ekim 1923'de verilmiş bir karardır ve bu kararın da müzakeresi asla söz konusu olmayacaktır. Çünkü bizler bu millet için üstlendiğimiz görevleri ecdadımıza yaraşır bir şekilde onları onurlandırarak gayesiyle ve bu toprakları bize emanet etmiş aziz şehitlerimizin şahitliğinde bedeli neye mal olursa olsun en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesaj seslendirildi.

Cumhuriyet kros yarışması ve akabinde de dereceye giren öğrencilere Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu ve Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer tarafından ödüllerinin verildi.

Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün halk oyunları topluluklarının folklorcuların gösterileri seyredildi. Tören, Rahim Usta Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okunması ve resmigeçitle sona erdi.