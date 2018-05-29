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29 Mayıs 2018 15:35

Ayvalık’ta deniz dibinde cesedi bulunan balıkçı gözyaşları arasında toprağa verildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde fırtına nedeniyle batan ’Belinay 1’ isimli teknedeki 5 kişiden 1’i kurtulurken, aranan ve dün akşam saatlerinde cesedine ulaşılan balıkçının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ayvalık’ta deniz dibinde cesedi bulunan balıkçı gözyaşları arasında toprağa verildi

29 Mayıs 2018 15:35


Ayvalık Altınova açıklarında tekneleri alabora olduktan sonra kaybolan dört gençten biri olan Kerem İncedayı’nın 1 buçuk yıl önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. İncedayı’nın cenazesi ilçe merkezindeki Saatli Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Ayvalık Kabristanı’nda toprağa verildi.


Cenazede Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in yanı sıra CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kerem İncedayı’nın ailesi ve binlerce vatandaş hazır bulunurken, gözyaşları adeta sel olup aktı.


Cenaze ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, "İki gün önce maalesef Ayvalık’ta bir deniz kazası meydana geldi. 5 denizci kardeşimiz bir kazaya uğradı ve bir kardeşimiz kurtuldu ve maalesef dün bir kardeşimizi bulduk ve üç arkadaşımız kayıp. Kayıp arkadaşlarımızdan umudumuz kesmedik. Allah büyük, inşallah onları tekrar aramızda görürüz. Hepimizin bağrı yanıyor, hepimizin içi yanıyor. Kaybettiğimiz kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Aranan kardeşlerimizi aramızda görmek umudunu taşıyoruz. Devletimiz her konuda yardım ediyor, aranıyorlar. İnşallah onları sağ bulmak istiyoruz. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Ayvalık halkı üzüntülü. O yüzden bugün yapılacak törenlerde birçok kısmı kaldırdık. Hepimizin içi yanıyor. Sadece Ayvalık değil ülkemizin farklı yerlerinden vatandaşlarımız bizi arıyor, kayıp gençlerimizde umutla gelecek iyi haberleri bekliyoruz” dedi.




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