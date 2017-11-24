Ayvalık’ta develer görücüye çıktı

sü düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali öncesinde pehlivan develer için havut hayrı yapıldı.

Bu kapsamda; dernek bünyesindeki devecilere ait Karadağlı, Ali Efe, Cengizhan, Koray ve Kurtdereli için yapılan havut hayrına vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

Ayvalık’ın trafiğe kapalı tek caddesi olan Talatpaşa’da gerçekleşen havut giyme hayrında; Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay, belediye meclis üyelerinin yanı sıra; Ezine, Çanakkale, Edremit, Bergama, Dikili, Burhaniye ve Bodrum’dan gelen deveciler cemiyet üyeleriyle, deve sahipleri hazır bulundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve lokma hayrının yapıldığı etkinlikle ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, her yıl ilçede düzenlenen geleneksel deve güreşleri festivali öncesinde gerçekleşen develerin havut giyme töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene iyi güreşler olur ve herkes bu organizasyondan büyük keyif alır. Hep birlikte güzel güreşler izleriz” dedi.

Gökay Bacan, Ayvalık Belediyesi olarak her zaman deveciler camialarının yanında olduklarını da vurgulayarak, “Belediyemizin ekonomik imkânları ölçüsünde bu yıl da güreşlere destek vermeye çalışacağız. Onlarla birlikte güzel bir arena oluşturarak, bu güzel geleneğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri havut hayrı ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Yatkın ise; 2017-2018 yılı Deve Güreşi sezonunun tüm deveciler ve cemiyetleri için hayırlara vesile olmasını, organizasyonun kazasız, belasız ve iyi güreşlere arena olmasını diledi.

Bu yıl organizasyona Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un da katılacağını açıklayan Mustafa Yatkın, “Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği olarak bizim bu uğurda bugüne yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Allah nasip ederse 17 Aralık’ta biz tüm Edremit Körfezi ilçelerindeki deve güreşi sevenler Ayvalık’ımıza bekliyoruz.” diye konuştu.

Öte yandan havut törenine katılan develerle fotoğraf çektirme yarışına giren vatandaşların ise bu yarışı renkli görüntüleri beraberinde getirdi.