Ayvalık'ta Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 96. Yıldönümü coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 96. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ayvalık'ta Cumhuriyet alanında gerçekleşen kutlama etkinliğinde; Gömeç Kaymakamı ve Ayvalık Kaymakam Vekili Önder Coşğun, Garnizon Komutanı Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Törenin en ufak izleyicisi ise; Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in 1 yaşındaki minik oğlu Ümit Gençer oldu. Annesi Ayvalık İlçe Turizm Müdürü Yasemin Gençer ile törenleri pür dikkat izleyen Ümit bebek, sevimli haliyle de dikkatleri üzerinde topladı.

“Meydan boş değil”

Vatandaşların Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutmasının ardından Atatürk anıtına çelenklerin sunulması akabinde saygı duruşu ve Balıkesir Bölge Bando Komutanlığı bünyesindeki askeri bando takımının eşliğinde istiklal marşının okunmasıyla süren törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Anadolu'da silahlı mücadelede ilk askeri kurşunun atıldığı yer olan Ayvalık'ın zaferi gururla kutladığını söyledi. Ulu önder Atatürk'ün izinden gitme gerekliliğine dikkat çeken ve kurtuluş mücadele sürecini anlatan Başkan Gençer, “Ayvalık Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Antlaşması'ndan birkaç ay sonra 29 Mayıs 1919 günü düşman tarafından işgal edildi ve üç yıldan fazla düşman çizmeleri altında kaldı. Ama esarete daha işin başında karşı çıktı... İlk askeri kurşunu atarak düşmana ‘Meydan boş değil' mesajını verdi. Kentimiz, İstiklal Savaşı'nın, Ulu Önder Mustafa Kemal ve onun kahraman askerleri tarafından kazanılması sonucu 15 Eylül 1922 günü bu işgalden kurtuldu. Bugün bu büyük günün 96. yıldönümü. Bugün aynı zamanda ulusal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlayıp, millet olma sevincini yaşadığımız ve ulusal onurumuzu koruma bahtiyarlığına eriştiğimiz tarihi bir gün. Tarihi boyunca esareti kabul etmeyen ve etmeyecek olan yüce Türk milleti, Ata'sına inandı ve büyük komutanın düsturu olan ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' inancıyla kurtuluş mücadelesini başlattı. Dün dökülen şehit kanlarının, çekilen çilelerin, uğranılan kayıpların hepsinin bugün bizim daha rahat ve huzurlu olmamız için yapılan eşsiz fedakârlıklar olduğunu unutmamalıyız. Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek, gösterdikleri kahramanlıkları gelecek nesillere aktarmak ve beraberliği güçlendirmek için, geçmişi hafızalarda daima canlı tutmalıyız. Tarihimize baktığımızda buna benzer birçok zafer kazanmış olan Türk milletinin evlatları olarak özgür ve bağımsız yaşadığımız bu topraklarda 96 yıldır aynı coşku dolu ruhla hürriyetimizi kutlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

“Ayvalık tarih yazdı, tarih de Ayvalık'ı yazdı”

Ayvalık'ın, bağımsızlık yolundaki direniş destanının simge kenti olduğunu savunan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Bizim için Ayvalıklı olmak ve Ayvalık'ta yaşamak çok özel bir anlam taşır. Biliriz ki, bir ülkeyi sevmek, önce yaşadığı kenti sevmekle başlar. Ayvalık'ı sevmek, Türkiye'yi sevmektir. Aradan geçen bunca yıla rağmen, bugün insanın içi içine sığmıyor gerçekten... Çünkü bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün 96. yılını birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. Bundan daha güzel ne olabilir... Ne mutlu bize ki, Ayvalık tarih yazdı, tarih de Ayvalık'ı yazdı. Bize bugünleri hazırlayanlara her zaman duacıyız. Onları her zaman artan bir saygı ve minnetle hatırlayacağız. Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Unutturmaya çalışanlara imkân vermeyeceğiz. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ayvalık'ta ilk askeri kurşunu atarak düşmana direniş bilincini vatan sathında ateşleyen Yarbay Ali Çetinkaya'yı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların aziz hatıralarının ve eşsiz fedakârlıklarının her zaman Türk gençliğine örnek olmasını diliyorum. Milli dayanışma ve bütünleşmeyi en güzel şekilde ortaya koyduğumuz, tek hedefte birleşerek ulusal onurumuzu koruma sevincini yaşadığımız, Ayvalık'ımızın düşman işgalinden kurtuluş günü hepimize kutlu olsun. Yaşasın Ayvalık. Yaşasın demokratik, çağdaş ve laik Cumhuriyetimiz. Yaşasın Türkiye'miz.” İfadelerini kullandı.

“Atatürk'ün çizdiği yoldan çıkmayacağız. Sapmayacağız. Bu çizgiden saptığımız zaman ne olduğunu 15 Temmuz 2016 yılında bu ülke gördü.”

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in konuşmasının son bölümünde; Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan sapmaması gerektiğini vurgulayarak, “Atatürk'ün çizdiği yoldan çıkmayacağız. Sapmayacağız. Bu çizgiden saptığımız zaman ne olduğunu 15 Temmuz 2016 yılında bu ülke gördü. Tarikatlara, şeyhlere, şıhlara bu ülkeyi bırakmaya kalkarsak, 15 Temmuzlar bu ülkede sıklıkla yaşanacaktır” şeklindeki sözleri dakikalarca alkışlanarak karşılık buldu.

Aliçetinkaya Ortaokulu'ndan Eylül Sılaoğlu ile Pelsin Dağhan adlı öğrenciler de günün anlam ve önemine ait şiirleri seslendirmesinin ardından Atatürk'ün sevdiği türkülerin öğretmen Ayşegül Çoksarı ile Sude Kara adlı öğrenci tarafından sunulduğu törende; Ayvalık Folklor Araştırma Derneği ekibince Artvin yöresine ait halk oyunları sergilendi.

Ayvalık'ın Düşman İşgali'nden kurtuluşunun 96. Yıldönümü etkinliklerinde; Balıkesir Bölge Bando Komutanlığı bünyesindeki askeri bando ekibinin öncülüğünde şehit ve gazilerin yanı sıra ilçedeki sivil toplum kuruluşları ile derneklerin katılımıyla gerçekleşen araç korteji geçişiyle tören sona erdi.