Ayvalık'ta düştüğü iddia edilen uçağı arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin kırsal Çakmak ve Kırcalar mahalleleri arasında düştüğü iddia edilen uçağı arama çalışmaları sürüyor.

Bigadiç'ten Ayvalık'a canlı hayvan satın almak için gelen iki vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinin haber ajanslarına ardından da sosyal medyaya düşmesinin ardından ekipler harekete geçti. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, ilk olarak görüntüleri çeken iki vatandaşa ulaştı. Bu vatandaşların haricinde, Bahçeliköy kırsalında bir akaryakıt istasyonunda çalışan Bircan Yavaş'ın da aynı ifadeyi vermesinin ardından harekete geçen jandarma ve itfaiye ekiplerine Balıkesir'den gelen AFAD ve ÜMKE ekipleri de destek verdi. Gece boyu süren arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamazken, çalışmalara günün ilk ışıklarıyla devam edildi.

Madra Barajı ve Kırcalar Mahallesi'nin Kırtarla mevkiinde yoğunlaşan çalışmalara havadan da uçak ve helikopterlerle devam edileceği öğrenildi. Düşen hava aracının küçük bir ilaçlama uçağı ya da motorlu bir yamaç paraşütü olabileceği üzerinde de duran ekiplerin çalışmalarına ara vermeden sürdüreceği öğrenildi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan yapılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, çalışmalardan henüz somut bir bulguya rastlanmadığını belirtti.