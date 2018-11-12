Ayvalık'ta düştüğü iddia edilen uçak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir uçağın yere çakıldığına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, bir akaryakıt istasyonunda çalışan personelin de aynı görüntülerini arkadaşlarıyla birlikte gördüklerini söylemesi üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ne canlı hayvan alımı için gelen iki vatandaşın cep telefonuyla çektikleri görüntülerde bir uçağın gökyüzünden kırsal bir araziye düştüğü iddiasının sosyal medyada yayılması sonrası güvenlik güçleri harekete geçti.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin başlattığı arama kurtarma çalışmalarına Balıkesir merkezden gelen AFAD, ÜMKE ve 112 Acil Yardım ekipleri de katıldı.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra ÜMKE ve AFAD ekipleri çalışmalar kapsamında, Ayvalık ile sınır olan İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bahçeliköy'de bir akaryakıt istasyonunda çalışan görgü tanığı Bircan Yavaş'ın tarif ettiği bölgeyi mercek altına aldı.

Görgü tanığı Bircan Yavaş muhabirimize yaptığı açıklamada, “Saat 16.00 ile 16.30 sıralarında İstasyonumuzun müdürünün bir uçağın gökyüzünden yanarak düştüğünü söylemesiyle hemen olayı takip etmeye başladım. Bu yönden yanarak giden bir uçak, Ayvalık sınırları içerisinde kalan bir tepenin arkasına düştü. Tepenin arkasına düştüğü için tam olarak nereye düştüğünü göremedik. Ufak bir uçaktı. Büyük bir uçak değildi. Sanırım ya özel bir uçaktı yada ilaçlama uçağıydı.” diye konuştu.

Öte yandan görüntüleri paylaşan Bigadiçli iki vatandaşa da ulaşan ekipler, onların da verdiği bilgilerle belirledikleri DSİ'ye ait Madra Barajı ve çevresindeki kırsal mahallelerdeki arama kurtarma çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Yapılan aramalarda henüz herhangi bir uçak kazası bulgusuna rastlanmadı.

Çalışmaların sabaha kadar süreceği ve günün ilk ışıklarıyla da helikopter ve uçaklarla da bölgenin taranacağı bildirildi.