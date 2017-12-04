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04 Aralık 2017 15:32

Ayvalık’ta engelliler gönüllerince eğlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi ile birlikte faaliyetler düzenleme kararı alan Özel Zeytin Rehabilitasyon Merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engellileri doyasıya eğlenecekleri bir organizasyon düzenledi.

Ayvalık’ta engelliler gönüllerince eğlendi

04 Aralık 2017 15:32


Ayvalık Belediyesi’ne ait Küçükköy Mahallesi’nde bulunan Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkez’in de palyaço ve masal kahramanlarına ait masklar giyen animatörlerle renklenen eğlencede yaklaşık 500 engelli ve aileleri hazır bulundu.


Müzik eşliğinde pek çok oyunların oynandığı etkinlikte engelli çocukların adeta eğlenceye doydukları gözlendi.


Yapılan etkinlikle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Özel Zeytin Rehabilitasyon Merkez Müdürü Özgün Uygun, amaçlarının engelli farkındalığını ortaya çıkarak olduğunu vurguladı.


Yaptıkları organizasyonla kendi bünyelerindeki engellilerle, ailelerine farklı bir gün yaşatmak istediklerini kaydeden Uygun, “Bu organizasyonumuzla engellilerimizi eğlenirken eğitmeyi de hedefledik. Velilerimizle birlikte farklı bir etkinliğe imza atmış olduk.” dedi.


Özgün Uygun, Türkiye’deki engellilerin sadece 3 Aralık’larda değil, her gün hatırlanması gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.


Coşkulu etkinlik pilav-ayran ikramıyla sona erdi.




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