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16 Mayıs 2018 10:04

Ayvalık’ta engelliler piknikte eğlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Zeytin Rehabilitasyon Merkezi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen piknikte, engelliler doyasıya eğlendi.

Ayvalık’ta engelliler piknikte eğlendi

16 Mayıs 2018 10:04


Ayvalık’ta; Engelliler Haftası programı kapsamında Zeytin Özel Rehabilitasyon Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen piknikte; Ayvalık Zihinsel Engelliler Derneği, Ayvalık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi bünyesindeki engelliler güzel havanın da etkisiyle unutamayacakları bir gün yaşadılar.


Özel çocuklar için 13 Nisan Atatürk Koruluğunda gerçekleştirilen mesire alanındaki piknikte; mangalda pişirilen etleri afiyetle yiyen engelliler ve aileleri, palyaço ve animasyonların da yer aldığı eğlencelerle moral depoladı.


Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile eşi Yasemin Gençer’in de katıldığı coşku dolu piknik yaklaşık 5 saat sürdü.




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