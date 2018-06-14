Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 10:08

Ayvalık’ta engellilerden geleneksel iftar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi tarafından dernek binası önünde 250 kişilik geleneksel iftar yemeği verildi.

Ayvalık’ta engellilerden geleneksel iftar

14 Haziran 2018 10:08


BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş’in öncülüğünde, dernek yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine dernek bünyesindeki engellilerle, aileleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.


Düzenledikleri iftarı dernek kaynakları ve hayırseverlerin desteği ile gerçekleştirdiklerini belirten BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, “Geleneksel iftar soframıza katılan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Düzenlediğimiz iftar dernek içinde birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi de pekiştirmemize de vesile oldu. Çok mutluyuz. Allah seneye de aynı sofrayı daha da kapsamlı olarak kurmamızı nasip etsin. Bu duygularla iftar soframızın kurulmasına destek veren hayırseverlerimizle, emeklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç