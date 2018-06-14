Ayvalık’ta engellilerden geleneksel iftar

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş’in öncülüğünde, dernek yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine dernek bünyesindeki engellilerle, aileleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Düzenledikleri iftarı dernek kaynakları ve hayırseverlerin desteği ile gerçekleştirdiklerini belirten BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, “Geleneksel iftar soframıza katılan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Düzenlediğimiz iftar dernek içinde birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi de pekiştirmemize de vesile oldu. Çok mutluyuz. Allah seneye de aynı sofrayı daha da kapsamlı olarak kurmamızı nasip etsin. Bu duygularla iftar soframızın kurulmasına destek veren hayırseverlerimizle, emeklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyorum” dedi.