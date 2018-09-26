Ayvalık'ta Engürü Sitesi'nden Başkan Kafaoğlu'na teşekkür plaketi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilen ilçe girişindeki yolun açılışında, Engürü Sitesi Başkanı Gürsel Uslu ile yönetimi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na plaket vererek teşekkür etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Mustafa Canbey'in yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülaslan, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, çok sayıda partililerle kalabalık bir vatandaş topluluğunun hazır bulunduğu atmosferde gerçekleşen plaketli teşekkür, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çevreye olan duyarlılığı, denizlerin temiz kalmasına yönelik yapılan çalışmalardaki hassasiyeti, mavi bayraklı plajlara vermiş olduğu değer ve mavi bayrak ile birlikte yakalanmış olan dünya standartlarının korunması adına yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Sahilkent Mahallesi sakinleri ve Engürü Sitesi Yönetimi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na teşekkür plaketi sundu.