Ayvalık’ta esnaftan ‘tek yön’ isyanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Bulvarı’nın 150 Evler Mahallesi kısmındaki bölümünü iki şerit geliş, tek yön gidiş şeklinde üçe ayrılması nedeniyle dükkanlarının önünde park yapılmasının imkansız hale geleceğini belirten esnaflar, söz konusu durumda hem mekanlarından alışveriş yapmak isteyen müşterilerin kısa süreli park yapamayacağını, hem de toptancı kamyonetlerin yol kenarında birkaç dakika park edip, mal indiremeyeceğini savundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 150 Evler Mahallesi esnaflarından Ceyhun Köse, “Bulvarımızın üzerinde ‘Tek-Yön’ çalışması yapılıyor. Bu çalışma bizlere ekonomik anlamda gelir kaybını beraberinde getireceği için buna tepkiliyiz. Çünkü işyerlerimize toptancılarımızdan gelen malları hiçbir şekilde indirip, dükkanlarımıza sokamıyoruz. Kendi araçlarımızla bu malların dağıtımlarını sağlayamıyoruz. Herhangi bir araç yol kenarındaki esnaflardan alışveriş yapmak istediğinde durup alışveriş yapamıyor. Bu da bizlere ekonomik anlamda olumsuz olarak yansıyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi daha önce herhangi bir fizibilite çalışması yaptı mı bilmiyorum. İşin kötüsü kaldırım kenarları yakalı 35 santim olduğu için araçlarımızı kaldırım üzerine de çıkaramıyoruz. Kısacası çok mağdur durumdayız” dedi.

Başkan Uğur, "Köy zihniyetiyle değil, kentli bilinciyle hareket etmek zorundayız"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise Ayvalık’ın turizm döneminde yaşadığı trafik keşmekeşini ortadan kaldırabilmek için Ayvalık Belediyesi’nin de destekleriyle ilçe merkezindeki Atatürk Bulvarı üzerinde ‘tek-yön’ uygulamasını hayata geçirmeye çalıştıklarını hatırlattı.

Bu çalışma ile hiçbir sürücünün istediği yerde yol kenarında park edemeyeceğinin altını çizen Ahmet Edip Uğur, “İstiyoruz ki, kurallı ve kaideli yaşayalım. Medeni olalım. Şehirli olalım. Köy zihniyetiyle değil, kentli bilinciyle hareket edelim. Ayvalık, bizim dünya çapındaki marka olan bir kentimiz. Bizim hedefimiz esnafımızın daha fazla iş yapabilmesidir. Bunu uygulamada göreceğiz zaten. Şu anda Ayvalık Belediye Başkanımız ile de görüşüyoruz. O da bu projeye destek veriyor. İnşallah bu projeyle, esnafımızı da daha fazla iş yaptığı ama gelişigüzel de trafiğin kapanmadığı bir Ayvalık’ı da ortaya çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Engin ve Kayaalp’den esnafa ‘cep’ sözü

Öte yandan Atatürk Bulvarı’nın, 150 Evler Mahallesi bölümündeki esnafı ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Taylan Engin ile AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp’in buradaki esnafın mağduriyetini ortadan kaldırabilmek için yol kenarlarına park yapılabilmesine olanak sağlayabilecek ceplerin yapılacağının sözünü verdikleri öğrenildi.