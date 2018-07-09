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09 Temmuz 2018 14:41

Ayvalık’ta fiyat tarifesi olmayan işletmelere ceza yağdırıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ticaret İl Müdürlüğü, Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığı, Esnaf Odası Başkanlığı tarafından oluşturulan bir ekip Ayvalık merkez ile turizm alanındaki cazibe merkezi Cunda Adası’nda fiyat tarifesi olmayan ve ticaret ile esnaf odalarından fiyat tarifesi almamış olan işletmelere ceza yağdırdı.

Ayvalık’ta fiyat tarifesi olmayan işletmelere ceza yağdırıldı

09 Temmuz 2018 14:41


Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın talimatıyla yapılan denetimlerde yaklaşık 25 işletme denetlendi ve fiyat tarifesi olmayan 4 işletmeye toplam bin 644 lira ceza kesildi.


Söz konusu denetimlerin mevzuat hükümleri dahilinde ilgili kurumlar tarafından beklenmedik anlarda yapılacağının altını çizen Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüslan, bu çerçevede Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından da özellikle restoran ve lokanta gibi işyerlerinde de hijyen denetimlerinin aralıksız süreceğini vurguladı.


Halktan gelen yoğun şikayetler nedeniyle Ayvalık’ın Cunda Adası başta olmak üzere Sarımsaklı, Altınova ve ilçe merkezinde işletmelerin fiyat tarifelerini vatandaşların net olarak görebilecekleri yerlere asılmasını isteyen Kaymakam Görgülüaslan, “Bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir. Her işletmenin her şeyden önce Ayvalık turizminin gelişmesi ve müşteri memnuniyeti açısından bu kurala uyması halinde, ilçemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz Ayvalık’ımızdan memnun ayrılacaktır. Bu konuda tüm işletmelerimizin duyarlı olacağına inanıyorum” dedi.


Kaymakam Görgülüaslan, Ticaret İl Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ticaret Odası Başkanlığı, Esnaf Odası Başkanlığı tarafından oluşturulan bir ekibin bundan sonraki denetimlerinde de fiyat tarifelerinin bulunmadığı işletmelere daha ağır cezai müeyyideleri yasal kıstaslar dahilinde uygulayacaklarını da sözlerine ekledi.




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