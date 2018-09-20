Ayvalık'ta gazi ve şehitleri taşımayan araç ve şoförler cezalandırılacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçlarının şehit aileleriyle gazilerin ücretsiz seyahat edemediklerin yönünde çıkan spekülasyonlar üzerine ilçedeki tüm toplu taşıma birliklerinin temsilcileri bir araya geldi.

Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda gerçekleşen bir toplantıda Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi; Ayvalık Toplu Taşıma A.Ş ve Cunda hattı adına Bora Umay; Ayvalık Armutçuk hattı adına Ahmet Boladınlı, Refik Özel; Şirinkent ve Çataltepe hattını temsilen Ayvalık Birlik Koop. Başkanı Dilek Özden; Sarımsaklı ve Küçükköy hattını temsilen Mehmet Karakuş; Altınova'yı temsilen Hamit Aydın; Ayvalık Yeni Mahalle, Hastane, Otogar hattını temsilen Fatih Uzun ve Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş adına Canberk Boyuer hazır bulundu. Gaziler ve şehit ailelerinin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçları tarafından ücretsiz dolaşım hakkının bulunmasına rağmen, ilçedeki bazı toplu taşıma araçlarından yararlanamadığına ilişkin iddiaları masaya yatırıldığı toplantının ardından Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi açıklamalarda bulundu.

Gazi ve şehit ailelerini toplu taşıma araçlarına almayan araçlarla şoförlerine ceza uygulanacak

Aziz Ciddi yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde konuşulan gaziler ve şehit ailelerinin ücretsiz seyahati konusu, bazı yanlış anlaşılma ve akabinde yorumlara neden olmaktadır. İlçemiz sınırları içerisinde gazilerimizle, şehit ailelerimiz tüm toplu taşıma araçlarında, toplu taşıma esnafı arkadalarımın yasal taşıma zorunluluğu olmamasına rağmen, ücretsiz seyahat etmektedirler ve etmeye devam edeceklerdir. Bu konu hakkında iletişim eksiliğinden kaynaklı bazı şoför arkadaşlarla sorunlar yaşadık. Ücretsiz seyahatle ilgili tüm araçlarımıza bir duyuru asacağız ve duyuruya ilgili hat görevlileri ile odamızın telefonunu da yazacağız. Bu konuyla ilgili aksi bir durumla karşılaşabilecek vatandalarımızın, ilgili telefon numarasına, sorun yaşadıkları aracın plakasıyla birlikte şikayette bulundukları takdirde, gerekli cezai işlemler bizzat tarafımızca ilgili araca ve şoförüne uygulanacaktır" dedi.