Ayvalık'ta gaziler unutulmadı

97 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı verilişinin yıl dönümü olan Gaziler Günü Ayvalık'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.30'da, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, daire amirleri, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, gazi ve şehit yakınları siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Törende protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığını taçlandığı gün olarak niteledi.

19 Eylül 1921 tarihinde emsalsiz zaferin anısına Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e ‘gazilik' unvanının verildiğini hatırlatan Kıranoğlu, gazilere seslenerek, “Al rengini şehit kanlarından alan şanlı bayrağımızın rengi son dönemlerde toprağa düşen şehitlerimizin kanlarıyla daha da katmerleşmiştir. Anadolu tarih boyunca üzerinde barınmasını bilemeyen milletlere hiçbir zaman vatan olmamıştır. Türk Milleti ise bin seneyi aşkın bir zamandır güç ve kudretiyle Anadolu'yu kendisine ebedi vatan yapmıştır. Türk'ü Anadolu'dan koparmak asla söz konusu olamaz. Buna kimsenin gücü yetmez. Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve bu zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer her zaman her yerde verilmelidir. Savaşlara ve bu savaşların gazilerine olan ilgisizlik, şanlı tarihimizle olan bağı koparır. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman hatırlanmalıdır. Şehit ve gazisi olmayan Türk Ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gaziler Türk toplumunun ortak değeridir.” dedi.

Gençlere de seslenen Mehmet Kıranoğlu, “Sevgili gençler. Yarın vatanın savunması sizlere emanet edildiğinde, bu konudaki sorumluluğu tam anlamıyla yerine getireceğinize ve ecdadınıza layık olacağınıza inancım tamdır” diye konuştu.

Görüşlerini belirten Başkan Rahmi Gençer "19 Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün simgesi gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyor, kendilerini saygıyla selamlıyorum."19 Eylül Gaziler Günü" kutlu olsun" dedi.