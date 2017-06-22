Ayvalık’ta gece pazarı kuraları çekildi

Her yıl Ayvalık Talatpaşa Caddesi ve çevresinde kurulan Gece Pazarı’nda bu yıl 70 adet tezgâhın yerini alacağı öğrenildi.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Orhan Peker Sanat Galerisi’nde yapılan kura çekimine, 180 başvurunun 70’inin yer almaya hak kazandı. Kura çekimi, Ayvalık Belediyesi El Emeği Gece Pazar’ından sorumlu meclis üyesi Dilek Saraçoğlu ve Zabıta Müdürü Hasan Narin nezaretinde gerçekleştirildi.

Kura seçimi öncesinde bilgilendirmelerde bulunan Zabıta Müdürü Narin, hayırlı olsun dileklerinin ardından şartların Encümen kararıyla belirlendiğini hatırlattı.

Narin, bir kişinin sadece bir tezgaha sahip olacağı, yerinden memnun olmayanlara tezgah ücreti iadesi yapılmayacağı, kura çekimine girmeden önce sezonluk ücretleri 450 lirayı peşin yatırmalarını ve makbuzlarını Zabıta Müdürlüğü’ne getirmeleri gerektiğini anlattı.

Zabıta Müdürü Narin, El emeği ürünü satmayacak olanların başvuranlarının kabul edilmeyeceğini belirterek, kura için başvuru sahiplerinin telefonlarına sms göndererek, kura gününün bildirildiğini söyledi.

Hasan Narin’in bilgilendirmesinin ardından kura çekimine geçildi.

Başvuru şartlarını sağlayıp kura çekiminde bulunmayanların kuralarını, haklarını kaybetmemesi adına Belediye Meclis Üyesi Dilek Saraçoğlu ve Zabıta Müdürlüğü Personeli çekti.

Gece Pazarı’nın 23 Haziran Cuma Günü açılacağı, pazarın yaz dönemi süresince Perşembe günleri açılmayacağı, normal günlerde ise saat 20.00’den önce tezgahların caddeye kurulamayacağı öğrenildi.