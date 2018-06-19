Ayvalık’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nden Yaz Spor Okulları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde; Ayvalık Kaymakamlığı Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ve Spor Kulüpleri ile ‘Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısın’ sloganıyla açılan yaz spor okullarına ilginin yoğun olduğu gözleniyor.

Geçtiğimiz 8 Haziran’da başlayan ve çocukların tatile girdiği yaz aylarında serbest zamanlarını değerlendirmeleri, spor branşları ile tanışarak spor kültürü kazanmaları, keyifli ve kaliteli zaman geçirmeleri adına 13 spor branşının bulunduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vekili Ahmet Suakar; kurum bünyesinde sportif faaliyetlere hızlı bir şekilde devam edildiğini kaydederek, özverili çalışmaları nedeniyle antrenörler, kulüpler ve organizasyonlarda emeği geçenleri kutladı ve teşekkür etti.

Ayvalık’taki yaz spor kursunda görev yapan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörleri Ali Çamlıbel ve Hakan Kaldırımcı’nın ise daha ilk günden yoğun bir programla çalışmalarına başlamaları ise dikkatlerden kaçmadı.