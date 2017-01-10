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10 Ocak 2017 18:55

Ayvalık’ta hummalı kar temizliği yeniden başladı

Ayvalık’ta hummalı kar temizliği yeniden başladı

10 Ocak 2017 18:55

Son yılların en yağışlı kış mevsimini geçiren Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kar yağışı yeniden başlayınca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ve Ayvalık Belediyesi ekipleri hummalı çalışmalar başlattı.
İki gün önce başlayan kar yağışının ardından buz kaplayan ilçenin tek ana arteri Atatürk Caddesi başta olmak üzere Devlet Hastanesi, Cennet Tepesi, Altınova ve Küçükköy Mahallelerinin yanı sıra ilçeye bağlı kırsal mahallelerindeki yolların buzlanmaması için hummalı bir çalışma başlatıldı.
Ayvalık Belediyesi bünyesindeki; Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere belediye bünyesindeki tüm ekiplerin ilçe genelinde başlattığı çalışmalara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri de tüm ekip ve ekipmanlarıyla destek verdi.
Ekiplerin deniz suyu ile doldurulan su tankerleriyle ana arterin yanı sıra ilçe genelindeki yollarda sürdürdüğü çalışmalar tüm hızıyla sürerken, BASKİ’nin sürdürdüğü çalışmaları AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve partili kurmayları da yerinde inceledi.
Kar yağışının sona erdiği Ayvalık’ta önümüzdeki saatlerde karın yerini yağmurun alması beklenirken, Ayvalık Belediyesi ile BASKİ ekipleri de şiddetli yapabilecek yağmura karşın tedbirlerini arttırdığı belirtiliyor.



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