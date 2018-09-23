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Ayvalık'ta jandarma 22 göçmen 1 organizatör yakaladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahil kenarında bulunan metruk binada 2’si Suriye, 2’si Çekya, 18’i Afganistan uyruklu toplam 22 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahil kenarında bulunan metruk binada 2'si Suriye, 2'si Çekya, 18'i Afganistan uyruklu toplam 22 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.


Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması sırasında Tuzla Mevkii'nde sahil kenarında bulunan metruk binaya operasyon düzenlendi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen göçmenlerin sorgulamasının ardından yapılan operasyonla da organizatör olduğu savunulan Mehmet Ali S. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı'nda gözaltına alındı.


Yakalanan organizatörün adli makamlara teslim edileceği öğrenilirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 göçmen ile ilgili yasal işlemler başlatıldı.

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