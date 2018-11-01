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Ayvalık'ta jandarma fuhşa geçit vermedi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından fuhuş operasyonu gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından fuhuş operasyonu gerçekleştirildi.


Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, gerçekleştirdikler operasyonla fuhşa aracılık etmek ve fuhuş için yer temin etmek suçlarından 3 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı. Özbekistan ve Azerbaycan uyruklu oldukları öğrenilen 27 yaşındaki G.G., ‘Deniz' kod isimli 30 yaşındaki A.R. ve 29 yaşındaki D.O. adlı kadınlar, Ayvalık Devlet Hastanesinde zührevî hastalık taşıyıp taşımadıklarının tespiti sonrası İstanbul Atatürk Havalimanı'na sevk edilerek sınır dışı edilmeleri sağlandı. Ayvalık Jandarma Komutanlığı'nca bölgede benzer olayların önlenmesi için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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