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08 Ocak 2017 11:16

Ayvalık’ta karla mücadele

Ayvalık’ta karla mücadele

08 Ocak 2017 11:16

Türkiye’nin Marmara ve Ege Bölgelerinde ağırlıklı olarak etkili olan soğuk ve yağışlı hava Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Uzun yıllar sonra ilk kez yoğun kar yağışı alan Ayvalık’ta ekipler tüm personeliyle 24 saat mesai yaptı. Büyük iş makineleriyle cadde ve sokakları temizleyen ekipler, tuzlama çalışmalarıyla da buzlanmayı önledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise, öncelikle evsizlere kapsını açarken, evlerinde mahsur kalan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.
Çalışmaların ardından açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, kendilerine destek veren BASKİ ve Karayolları 29. Şube ekiplerine teşekkür ederek, hummalı çalışmalara özveriyle katkı veren tüm çalışanları kutladı.



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