Kayıp 2 balıkçıyı bulmak için arama kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Ayvalık’ta, geçtiğimiz Cumartesi günü açıldıkları teknenin alabora olması nedeniyle kaybolan 4 balıkçıdan Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı’nın cesetlerine ulaşılmasının ardından halen daha kayıp olan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral isimli balıkçılar için Altınova Mahallesi İskele mevkii Kum Adası’nın yaklaşık 3 mil açıklarında 28 metre suyun altında bulunan teknenin enkazının çevresinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz sürdüğü öğrenilirken, çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir denizaltının da katıldığı bildirildi.

Kar ve Göral için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına 20 dalgıç ve 3 Sahil Güvenlik botu katılırken, ekiplere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki deniz itfaiyecileri de destek veriyor.

Deniz yüzeyi ve deniz dibinde gerçekleşen çalışmalarda termal cihazların da kullanıldığı öğrenildi.