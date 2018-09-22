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Ayvalık'ta kontrolden çıkan otomobil takla atarak bahçeye daldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yazlık sitenin bahçesine daldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yazlık sitenin bahçesine daldı. Kazada kadın sürücü yaralandı.


Kaza, Çamlık Mahallesi'nin Laka mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. 65 yaşındaki H.K adlı kadın sürücünün kullandığı 34 ATT 11 plakalı özel otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeyken kontrolden çıktı. Araç takla atarak yolun kenarındaki bir sitenin bahçesine daldı. Kazada otomobil sürücüsü H.K. hafif yaralandı.

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