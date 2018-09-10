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Ayvalık'ta korkutan yangın

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir mefruşat mağazasında çıkan yangın korkuttu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mefruşat mağazasında çıkan yangın korkuttu.


Alınan bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında ilçe merkezindeki mefruşat mağazasının 2. katında yangın çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler 3 arasöz ile müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında mefruşat mağazasında ciddî hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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