Ayvalık'ta korkutan yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangına arozözlerin müdahale edememesi nedeniyle havadan müdahale edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra 14.00 sıralarında Maden Adası'nda daha çok çalılık olan alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yol olmaması nedeniyle karadan müdahale edemediği yangına, havadan 2 helikopter ile müdahale edildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, müdahale edilen yangının rüzgarın da olmaması nedeniyle kısa sürede kontrol altına alındığını, 5 dönüm çalılık alanın zarar gördüğünü ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.