Ayvalık’ta kuşaklar arası sevgi köprüsü

Etkinlikte; gençler tarafından ziyaret edilerek kuşaklar arası sevgi köprüsü kurulan yaşlıların, projede görev alan öğrenci ve öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini dile getirdikleri konuşmalar dışında bir de emekli öğretmenin duygularını törene iştirak eden katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmasını Sakarya Ortaokulu Müdürü Polat Erken’in yaptığı törende, okul öğrencilerinin yıl içinde ziyaret ettikleri yaşlılara Kaymakam Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Müdürü Güner Bahadır tarafından ödül takdim edildi.

Çeşitli sınıf seviyelerindeki öğrencilerin, gaziler ve şehit aileleri başta olmak üzere genç neslin, büyüklerini ve hastalarını ziyaret ederek kuşaklar arası köprü oluşturmak; manevi değerleri unutturmamak amacıyla sürdürdükleri projeye Sakarya Ortaokulu’nun tüm sınıflarından yoğun bir talebin olduğunu belirten Karaoğlu, projede yer alan öğrenci sayısın 250’yi aştığını söyledi.

“Kuşaklar Arası Sevgi” Projesi kapsamında her hafta bir başka yaşlı ve hastayı evlerinde ziyaret ederek böylelikle kuşaklar arasındaki sevgi köprüsünü daha da köklü bir hale getirmek hedefinden yola çıkılan süreçte önemli bir yol alınarak, anlamlı bir tören vasıtasıyla da genç çocuklarla ziyaret edilerek temasa geçilmiş yaşlı insanlar bir araya geldi.

Törende konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da; ’’Çocuklarımızda kuşaklar arası sevgi, saygı, güven ve merhamet duygularının gelişmesine katkı sağlamak önemli görevlerimiz arasındadır. Yaşlılarımızın toplum içerisinde yalnız olmadıklarını hissettirerek, geleceğe ümitle bakmalarını sağlamak, çocuklarla yaşlılar arasındaki sevgi, saygı köprüsünü oluşturmak, birlikte yaşama kültürünü kazanmış toplum haline gelmesini sağlamak üzere başlatılan bu projede görev alan öğretmen ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Törende konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise, “Öncelikle “Kuşaklar Arası Sevgi” Projesine gönül vermiş; zaman ayırarak emek sarf etmiş öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Kültürün kuşaklar arası aktarımına katkıda bulunmak ve kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmek adına bu ve benzeri girişimlere toplum olarak her zaman ihtiyacımız var. Böyle projeler milli değerlerimize dair farkındalık oluşturmak, geleneklerimize bağlılığı artırmak ve merhamet mefhumunu geliştirmek gibi çok yönlü bir toplumsal gayeye hizmet etmektedir.” diye konuştu.