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08 Mayıs 2018 16:16

Ayvalık’ta Kut’ül Amare Zaferi unutulmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kut´ül Amare Zaferi’nin 102.

Ayvalık’ta Kut’ül Amare Zaferi unutulmadı

08 Mayıs 2018 16:16

yıl Anma etkinlikleri kapsamında İmam Hatip Ortaokulu ve Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.


Bu çerçevede Kut´ül Amare Zaferi’ni işleyen okul içi çalışmaların yanı sıra, İsmet İnönü Kültür Merkezinde bir kutlama programı tertip edildi ve şehitlerimiz için Kur´an-ı Kerim tilâveti ile dualar okundu.


Şiir dinletileri, Okul Müdürü İsa Aydemir tarafından yapılan günün anlam ve önemine ait konuşma, slayt gösterimleri ve “Kut´ül Amare” adlı piyesin de sergilendiği kutlama programına Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.




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