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20 Haziran 2017 10:19

Ayvalık’ta masterclass rüzgarı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, dünyaca tanınmış müzik akademisi Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AİMA), 20’ncı yaz dönemi çalışma programına başladı.

Ayvalık’ta masterclass rüzgarı

20 Haziran 2017 10:19


Kurulduğu ilk günden bu yana klasik müzik alanında yaptığı çalışmalarla sadece Türkiye değil, dünya çapında sesini duyurmayı başaran Ayvalık Uluslar arası Müzik Akademisi 2017 yılı yaz dönemine ait ilk çalışmasını; Onur Özkaya yönetiminde; Kontrabas Double Bass Masterclass başlattı.


AİMA Merkezi Tınçay Barutçu Evi’nde başlayan çalışmalara; Mersin, İstanbul ve Ankara’dan katılan 4 kız, 4 erkek 8 kursiyerin katıldı.


2017 Yaz dönemi çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan AİMA Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali, “Ayvalık Uluslar arası Müzik Akademisi 2017-2018 yılı eğitim çalışmalarına Kontrabass Masterclassı ile başladı. Bu yıl Temmuz ayının ortasından itibaren 4 günlük bir festivalimiz olacak. 8 konservatuvar öğrencisinin katılımıyla başlayan akademik çalışmalarımız kapsamında bu sene ilk kez Edremit’in Güre mahallesinde bir konser vereceğiz. Ayvalık’taki Kültür ve Sanat Günleri’ne de katılıyoruz. Bunu Ayvalık Belediyesi’nin destekleriyle yapmaktayız. Hem eğitim açısından hem de halka açık konserlerimizde Ayvalık’a ve Ayvalık’ın çevresindeki ilçelere katkıda bulunacağımıza inanıyorum” diye konuştu.


Prof. Dr. Ali, hazırladıkları program kapsamında; 22-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında dünyaca ünlü keman sanatçısı Andrej Bielow, Elif Tarakçı Akyar, Pelin Halkacı Akın ve Marco Misciagna yönetiminde Keman ve Viyola Viyolin Masterclass çalışmaları sonrasında; 7-13 Eylül tarihleri arasında Alexander Rudin yönetiminde Viyolonsel Cello Masterclass çalışmaları ve 15-22 Eylül tarihleri arasında dünyaca ünlü piyano virtüözümüz İdil Biret yönetiminde Piyano Masterclass kurslarını da gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.


Öte yandan, AİMA tarafından başlatılan bu yılın ilk çalışma programı Onur Özkaya yönetiminde; Kontrabas Double Bass Masterclass’ın ardından 8 kursiyer 23 Haziran günü Ayvalık Belediyesi’ne ait Alibey Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de masterclass konseri verecekler.




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