Ayvalık'ta Mehmet Akif Ersoy öğrencileri gazileri unutmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri her yıl olduğu gibi gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etme geleneğini bu yılda sürdürüyorlar.

19 Eylül Gaziler Günü'nden itibaren gaziler ve şehit ailelerini ziyaret eden öğrencilerin bu vefalı davranışı vatandaşlardan takdir topluyor.

Bu kapsamda; öğretmenleri Yurdaer Altınöz'ün öncülüğünde; Hüseyin Alaca, Alperen Adıgüzel, İlteriş Perinçekli ve Sudenur Sümbül; Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Ayvalık Şubesi'ne yönelik bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Vakfın Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu ile gaziler tarafından karşılanan öğrenciler, Başkan Kıranoğlu'dan gazilik hakkında bilgiler aldılar. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından gazi amcalarının ellerini öperek vakıf şubesinden ayrılan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri gazilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

Öğrencilerin kendilerine sadece gaziler günü gibi özel günlerde değil, sürekli gelip ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vakıf Şube Başkanı Kıranoğlu, gençlerin Türkiye'nin en büyük umudu olduğunun altını çizerek, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmeni Yurdaer Altınöz ile öğrencilere teşekkür etti.